Челябинская ЕР отправит 70 человек на выборы в парламент России

Возглавит список губернатор Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В партийном списке челябинской «Единой России» на выборах в Государственную Думу по итогам праймериз насчитывается 70 кандидатов. Такое решение принял федеральный оргкомитет по проведению предварительного голосования 2 июня. Еще одним кандидатом станет губернатор Алексей Текслер: он не участвовал в процедуре праймериз, но возглавит список.

На данный момент в топ-10 (в порядке убывания) входят хоккеист Сергей Гомоляко, главврач областного госпиталя ветеранов войн Татьяна Василенко, вице-спикер заксобрания области Олег Голиков, действующий депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, гендиректор обувной фабрики «Юничел» Алексей Денисенко, депутат гордумы Челябинска Александр Галкин, чемпионка мира по женскому боксу Анастасия Белякова, предприниматель Сабет Канатпаев, депутаты Металлургического райсовета Челябинска Сергей Астафьев и Алексей Четвернин. Согласованный оргкомитетом список должны утвердить 19 июня на съезде «Единой России» в Москве.

Выборы в Госдуму состоятся в сентябре. Всего на праймериз в Челябинской области зарегистрировались более 200 тысяч выборщиков, из них проголосовали более 150 тысяч.