Мошенники создают фишинговые сайты с туристическими путевками и билетами в разгар курортного сезона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прежде чем покупать туристические путевки и билеты в интернете, россиянам следует внимательно проверять поисковую выдачу и адресную строку сайтов, так как портал может быть создан мошенниками. Об этом URA.RU рассказал глава аналитического центра Zecurion (специализируется на исследованиях и консалтинге в области информационной безопасности) Владимир Ульянов.

«Если мы ищем популярные турагентства или агрегаторы, то искать следует именно через поисковую систему и смотреть именно основную поисковую выдачу. Нужны не рекламные объявления, которые сверху со звездочками или сбоку появляются, а именно основная выдача, которая идет под номерами», — объяснил URA.RU Ульянов.

На самом сайте необходимо проверить адресную строку, так как она может указывать на то, что сайт принадлежит мошенникам, добавил собеседник агентства. «Если мы говорим о фишинговых сайтах, которые пытаются сымитировать известные и популярные площадки, они и имя выбирают часто похожее. То есть, не прямо такое же, а что-то близкое на основе бренда», — сказал Ульянов.

Также в адресной строке должно быть уведомление о том, что на сайте работает безопасное подключение, заявил специалист по информационной безопасности, руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов. «У вас в адресной строке в левом углу, в самом начале, должен быть значок замочка. Он должен быть закрытым. Его отсутствие или открытость говорят о том, что данный ресурс незащищенный», — подчеркнул Седов.

Ранее стало известно, что весной было создано более 150 мошеннических сайтов для путешественников. Об этом говорится в исследовании Infosecurity a Softline company. Фишинговые сайты появлялись по мере возросшего спроса на путевки, пишет «Национальная служба новостей».