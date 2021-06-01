Победителем на праймериз ЕР в ХМАО стал судимый за грабеж

В оргкомитете «Единой России» нет претензий к Алилу Шахшаеву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Победителем праймериз «Единой России» в Сургутском районе ХМАО по одномандатному избирательному округу №14 стал директор МБУ «Районное управление спортивных сооружений» Алил Шахшаев, который ранее был судим за грабеж. Итоги опубликованы на сайте предварительного голосования «Единой России».

За Алила Шахшаева по одномандатному избирательному округу от поселка Солнечного проголосовало 575 человек. У его ближайшего конкурента Сергея Иванова 388 голосов. Всего за победу боролись четыре человека, и теперь Шахшаев будет представлять партию на осенних выборах в думу Сургутского района.

В региональном оргкомитете по проведению предварительного голосования «Единой России» заявили URA.RU, что не видят причин для отказа Шахшаеву в участии в праймериз: «Кандидат Алил Шахшаев предоставил необходимые документы, он не скрыл факт судимости, а уведомил организационный комитет по всем правилам предварительного голосования, поэтому члены организационного комитета приняли решение допустить его к процедуре, так как судимость была ранее погашена и причин для отказа для участия в предварительном голосовании нет».

Ранее URA.RU сообщало, что инициативная группа участников праймериз «Единой России» пыталась обратить внимание федерального руководства партии на судимость одного из кандидатов предварительного голосования. Однако никакой реакции из Москвы на этот сигнал не последовало.