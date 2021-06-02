В Германии объяснили, когда разрешат рейсы из России

Рейсы из России в Германию были отменены из-за отсутствия разрешения компетентных ведомств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ограничение авиационных рейсов из России в Германию было введено на основе практики взаимности и будет отменено, когда РФ разрешит полеты компаний ФРГ. Об этом сообщили в немецком министерстве транспорта.

Ранее ряд рейсов отменили в Германии и России. «ФРГ выдаст разрешение на российские рейсы в Германию после соответствующего разрешения от властей РФ для полетов германских компаний», — приводит ТАСС заявление немецкого минтранса.

Ранее немецкая авиакомпания Lufthansa отменила запланированные на 2 июня рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны компетентных ведомств. В ФРГ заявили, что это разовый инцидент, а в Росавиации уточнили, что вопрос о полетах уже решен, передает «Национальная служба новостей».

Россия возобновила полеты в Германию после пандемии коронавируса в апреле. Страны договорились о пяти рейсах по маршруту Москва — Берлин в неделю.