На космодроме Восточный вскрылись новые многомиллионные хищения

На космодроме Восточный выявили махинации на сотни миллионов рублей Фото: Роскосмос

На космодроме Восточный выявили махинации на сотни миллионов рублей. Следственное управление СКР по Амурской области возбудило два уголовных дела.

В одном случае благодаря должностным лицам АО «Центр эксплуатации наземных космических объектов» (ЦЭНКИ) подрядчик «Респект-СМ» с 15 июня 2020 года получил за невыполненные работы на комплексе по производству и хранению компонентов ракетного топлива 600 млн рублей, передает « Коммерсант» .

В другом уголовном деле речь идет о мошенничестве в особо крупном размере. К строительству комплекса для производства и хранения компонентов ракетного топлива было привлечено аффилированное с «Респект-СМ» ООО — «Баваль». Обе организации с сентября по ноябрь 2020 года представили в казначейство фиктивные акты приема выполненных работ и получили от казначейства 59,8 миллиона рублей. В результате должностные лица распорядились средствами по собственному усмотрению.

Пока и в этих уголовных делах нет фигурантов. Следствие должно определиться с процессуальным статусом гендиректора «Респект-СМ» Алика Алексаняна, руководителя «Баваль» Баграта Мирзояна и топ-менеджеров ЦЭНКИ.

Как ранее писало URA.RU, президент России Владимир Путин на совещании с правительством еще в 2019 году обратил внимание на продолжающиеся случаи воровства при строительстве космодрома «Восточный». По словам президента, навести на масштабной стройке порядок пока так и не удалось. Позже в СКР отчитались, что что следователями в суд было направлено уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. Ущерб в размере более 1,5 млрд рублей был возмещен государству уже на стадии следствия. Позже был арестован руководитель космического центра «Восточный» Роман Бобков. Его обвиняют в подстрекательстве к махинациям на сумму более 500 млн рублей.