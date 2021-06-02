02 июня 2021
01 июня 2021

Скончался бывший пермский депутат, работавший с Трутневым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Яковом Спектором в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества. Екатеринбург , гвоздики, цветы
Скончался экс-депутат Семен Леви Фото:

Умер бывший пермский депутат и федеральный чиновник Семен Леви. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания Пермского края.

«На 65 году ушел из жизни известный пермский политик Семен Леви. Не стало профессионала своего дела, пермяка, чья трудовая биография связана со становлением и развитием сферы строительства в регионе», — говорится на сайте парламента Прикамья.

Леви является заслуженным строителем России. До 2007 года он являлся генеральным директором ОАО «Стройиндустрия». В середине нулевых Леви был депутатом Пермской гордумы, законодательного собрания Пермской области, затем — края.

В период с 2008 он занял пост замминистра природных ресурсов РФ, которое в то время возглавлял пермяк Юрий Трутнев, проработав в этой должности до 2016 года. Последние годы Леви работал в одной из структур «Ростеха».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...