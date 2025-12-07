Вяльбе: пермский лыжник Коростелев попадет из Тюмени на этап Кубка мира в Давос

Елена Вяльбе рассказала, что Савелий Коростелев полетит в Давос из Тюмени Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пермский лыжник Савелий Коростелев готовится вылететь на этап Кубка мира в Давос сразу после завершения старта в Тюмени. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. По ее словам, спортсмен включен в число приглашенных на третий этап Кубка мира, который пройдет в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

«Мы понимаем, что у приглашенных лыжников должны быть визы, а они есть не у всех. Но есть часть спортсменов, у которых визы есть. Могу сказать, что Савелий Коростелев из Тюмени сразу полетит в Давос», — отметила Вяльбе.

По данным федерации, список российских лыжников, которые смогут отправиться в Давос, зависит от наличия действующих виз и официальных приглашений от организаторов. Вяльбе пояснила, что работа по согласованию заявок с Международной федерацией лыжного спорта и с консульствами продолжается, но часть процедур невозможна в выходные дни. Параллельно сервис-бригады готовят инвентарь к возможному старту за рубежом с учетом международного запрета на использование фторсодержащих мазей.

Коростелев одержал победу в масс-старте на этапе ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени. Финиш гонки получился предельно плотным: судьбу первых мест определили считанные сантиметры при разножке. Александру Большунову досталось второе место с отставанием 0,1 секунды, Сергей Ардашев замкнул тройку призеров, уступив победителю 2,1 секунды.