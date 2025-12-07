Автобус «Пермь — Ташкент» опрокинулся в Казахстане, есть жертвы
Трагедия произошла на территории Казахстана
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Автобус Yutong, следовавший по международному маршруту «Пермь — Ташкент», опрокинулся в кювет утром 7 декабря в Актюбинской области Казахстана. По предварительным данным, в момент аварии в салоне находились 49 человек, погибли пятеро. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана в своем telegram-канале.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 из 49 пассажиров автобуса, 2 из которых — граждане Республики Узбекистан. МЧС совместно с ответственными министерствами и ведомствами принимает все необходимые меры для возвращения погибших в данной аварии на родину и оказания их семьям всесторонней помощи в организации похорон», — заявили в ведомстве.
МЧС Узбекистана отметило, что его сотрудники находятся в постоянном контакте с экстренными службами Казахстана. Совместные группы уточняют данные о пассажирах и обстоятельствах происшествия, а также помогают в опознании погибших. Причины съезда автобуса с дороги и его опрокидывания в кювет устанавливают в рамках начатого расследования. Точное число пострадавших и госпитализированных казахстанская и узбекистанская стороны пока не разглашают, гражданство погибших в сообщении также не указано.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!