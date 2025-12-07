Улицу Карпинского в Перми открыли для транспорта раньше срока

Сейчас работают четыре из шести полос Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Улицу Карпинского в Перми открыли для транспорта в техническом режиме. Движение автомобилей сейчас запущено по четырем полосам из шести, временная схема будет действовать до окончания основных работ. На объект приехал глава региона Дмитрий Махонин.

«Понимаем, что объект долгожданный для жителей, поэтому открыли его досрочно, в техническом режиме, как только дорога стала готова для движения», — отметил Махонин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что безопасность водителей и пешеходов обеспечивают за счет временной организации движения и разделительных ограждений.

Министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков доложил на месте, что готовность объекта составляет 78%. Завершено строительство нового путепровода через Транссибирскую магистраль, в ноябре на нем уложили асфальт и обустроили подходы. Участок от шоссе Космонавтов до улицы Стахановской полностью заасфальтирован, все шесть полос имеют покрытие, но крайние временно отведены под пешеходное движение и отделены бетонными блоками до устройства постоянных тротуаров.

Почти по всей длине трассы уложены новые трамвайные пути. Впереди их окончательная выправка, монтаж и наладка контактной сети, а также обкатка маршрутов для восстановления трамвайного движения в Индустриальный район.