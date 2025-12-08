Пермские ученые объяснили причины теплых и малоснежных зим в России

Потепление является частью масштабной климатической системы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Зимы в России за последние полвека потеплели примерно на 3 градуса, при этом растет число оттепелей, дождей и малоснежных периодов. Происходящее — часть устойчивого климатического тренда, а не цепочка отдельных аномалий, сообщили URA.RU климатологи Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). По оценке ученых, текущая зима 2024–2025 годов может войти в число самых теплых за всю историю метеонаблюдений, особенно в европейской части страны и арктических регионах.

«Наблюдаемое за последние 150 лет глобальное потепление напрямую связано с антропогенными выбросами парниковых газов, без этого влияния таких резких изменений климата не произошло бы», — заявили в ПНИПУ. По мнению экспертов, на рост температур и изменение режима осадков дополнительно влияют естественные колебания, в том числе фазы Североатлантической осцилляции.

В университете уточнили, что быстрее всего теплеют арктические районы России. Там температура растет примерно на 1,6 градуса за десятилетие, то есть в 2,5–4 раза быстрее среднемирового показателя. В европейской части страны тренд ниже — около 0,4–0,5 градуса за 10 лет, но именно здесь жители чаще сталкиваются с «зимним режимом с частыми оттепелями»: снег выпадает, быстро тает, нередко идет дождь при плюсовой температуре.

Наиболее заметные изменения касаются осадков. Климатологи ПНИПУ фиксируют чередование длительных сухих периодов с кратковременными, но интенсивными снегопадами или ливнями. Такие колебания приводят к образованию наледи, повышают нагрузку на систему водоотведения и усиливают риски для транспорта и городской инфраструктуры. Одной из ключевых причин ученые называют так называемую «атлантификацию» — смещение траекторий циклонов, из-за которого теплый и влажный воздух с Атлантики все чаще проникает на север и восток России.

Специалисты считают распространенный термин «европейская зима» условным и не вполне корректным описанием происходящего. В ПНИПУ отмечают, что климат Европы сам по себе очень разнообразен, а на территории России изменения проявляются неравномерно. В европейской части страны зимы становятся мягче, с частыми переходами температуры через ноль, тогда как в континентальных районах Сибири морозы все еще могут оставаться близкими к климатической норме.

Меняющийся зимний климат уже создает дополнительные риски для экономики и безопасности. В сельском хозяйстве требуется пересматривать сроки посевов и системы защиты растений: из ‑за теплых зим вредители дольше остаются активными и не уходят в спячку. Для инфраструктуры многократные переходы температуры через ноль ускоряют разрушение дорожного покрытия и увеличивают вероятность обледенения линий электропередачи. В качестве примера в ПНИПУ напоминают о наводнении в Оренбургской области в 2023 году, когда сочетание обильных осадков, промерзшей почвы и быстрого снеготаяния привело к масштабным подтоплениям.