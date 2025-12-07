В Перми самолет ушел на запасной аэродром в Екатеринбурге
Задержки связаны с непогодой
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Рейсы в пермском аэропорту Большое Савино выполняются с задержками из ‑за неблагоприятных метеоусловий. По данным предприятия, один из рейсов — борт FV 5570 авиакомпании «Россия» был вынужден уйти на запасной аэродром в Екатеринбурге. Об этом рассказали в telegram-канале авиагавани.
«По метеоусловиям в аэропорту Пермь (Большое Савино) задерживаются рейсы. На запасной аэродром в Екатеринбург ушел борт FV 5570 авиакомпании Россия. Пассажирам предоставляются услуги согласно ФАП №82. На данный момент службы аэропорта работают в штатном режиме и готовы к приему и выпуску воздушных судов», — сообщили в пресс-службе аэропорта Перми.
Ранее в Екатеринбурге из-за непогоды не прилетел один из рейсов. Пилот принял решение посадить самолет в Челябинске.
