Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Перми самолет ушел на запасной аэродром в Екатеринбурге

07 декабря 2025 в 20:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Задержки связаны с непогодой

Задержки связаны с непогодой

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Рейсы в пермском аэропорту Большое Савино выполняются с задержками из ‑за неблагоприятных метеоусловий. По данным предприятия, один из рейсов — борт FV 5570 авиакомпании «Россия» был вынужден уйти на запасной аэродром в Екатеринбурге. Об этом рассказали в telegram-канале авиагавани.

«По метеоусловиям в аэропорту Пермь (Большое Савино) задерживаются рейсы. На запасной аэродром в Екатеринбург ушел борт FV 5570 авиакомпании Россия. Пассажирам предоставляются услуги согласно ФАП №82. На данный момент службы аэропорта работают в штатном режиме и готовы к приему и выпуску воздушных судов», — сообщили в пресс-службе аэропорта Перми.

Ранее в Екатеринбурге из-за непогоды не прилетел один из рейсов. Пилот принял решение посадить самолет в Челябинске. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал