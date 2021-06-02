В Кургане впервые вынесли приговор за контрабанду биоресурсов

Бывшего руководителя компании судили за контрабанду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшему гендиректору ООО «Биотех» Станиславу Акулову, обвиняемому в контрабанде ценного биоресурса (рачков артемии), огласили приговор. Такое дело впервые рассматривалось в Кургане, передает из зала суда корреспондент URA.RU.

«Суд считает, что Акулов действовал умышленно, сознавал последствия деяния. Суд квалифицирует действия Акулова по части 1 статьи 226.1 УК РФ — контрабанда стратегически важных ресурсов и незаконный провоз через таможенную границу в крупном размере. Назначить наказание в виде лишения свободы на срок три года в исправительной колонии общего режима», — зачитал приговор судья Курганского городского суда.

Акулова признали виновным в том, что он незаконно отправил в Таиланд груз артемии объемом около 20 тонн на сумму более 9,6 млн рублей. «Биотех» имел право на добычу в значительно меньшем объеме. Кроме того, ресурсы были выловлены в 2019 году на озере Малое Медвежье в Петуховском районе, где предприятие не имело право вести добычу. В документах было указано, что предприятие поставляет груз, выловленный в 2017 году. Расследованием дела занимались сотрудники УФСБ по Курганской области.

URA.RU писало, что в январе 2019 года в Курганском городском суде избрали меру пресечения для контрабандиста. По данным следствия, он незаконно переправлял за границу большие партии ценного сырья из озер Зауралья.

16 тонн артемии хотели незаконно отправить в Таиланд, но помешали силовики Фото предоставлено пресс-службой УФСБ России по Курганской области