Губернатор Шумков пригласил в Курган немцев

Вадим Шумков предложил немецким компаниям организовать бизнес-миссию в Курганскую область Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил немецким компаниям организовать бизнес-миссию в регион. Вопросы сотрудничества он обсудил с председателем правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиасом Шеппом в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба главы Курганской области.

«Шумков подчеркнул, что Курганская область готова в любое удобное время принять бизнес-миссию, чтобы представители немецких компаний могли на месте ознакомиться с представленными на презентации преференциями, которые делают выгодными реализацию инвестпроектов в регионе», — говорится в сообщении. В частности, губернатор рассказал о сети индустриальных парков, которая создается в Курганской области. Инвесторы смогут получить производственную площадку с инженерными сетями и существенные налоговые льготы.

Шепп отметил, что некоторые немецкие компании уже проявляют заинтересованность в реализации инвестиционных проектов на территории Курганской области после презентации региона в Торгово-промышленной палате РФ, которая состоялась в марте этого года. В частности, положительный отклик поступил от компании Huber — крупного производителя оборудования для очистки сточных вод и обработки осадка.

«Курганская область традиционно считается воротами Сибири. Этими воротами, несомненно, воспользуются и какие-то немецкие компании», — приводит слова Шеппа пресс-служба губернатора Курганской области. По данным регионального правительства, в Кургане уже успешно развивается российско-германское предприятие ООО «БАУЭР Машины — Курган», которое производит и ремонтирует буровые установки.