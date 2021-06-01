Курганский губернатор улетел из региона

Губернатор Вадим Шумков уехал на международный экономический форум Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков улетел с рабочей поездкой в Санкт-Петербург. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба областного правительства на своем сайте.

«2 июня, в Санкт-Петербурге начинается Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимает губернатор Курганской области Вадим Шумков», — рассказали в пресс-службе. Вместе с Шумковым на форум поехали его заместители Владимир Архипов и Андрей Алексеев и гендиректор фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Анна Агафонова.

Форум продлится до 5 июня. На нем губернатор встретится с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым, руководством компании Aggreko в России, «Лидерами России» и примет участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». В пресс-службе добавили, что на форуме планируется подписать несколько соглашений о сотрудничестве.

В апреле Шумков принял участие в семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Госсовета. В том же месяце он участвовал в заседании по развитию научно-образовательных центров, которое проходило в Екатеринбурге.