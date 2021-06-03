В России выпустят электрическую версию любимой машины Путина

В России ведется разработка версии автомобиля представительского класса Aurus Sena на электрическом двигателе. Об этом сообщил директор по маркетингу Центрального научно-исследовательского автомобильного института «НАМИ» Дамир Каримов.
«На сегодняшний день текущая платформа Aurus — гибридная, что подтверждает серьезные компетенции НАМИ в разработке электротранспорта. Безусловно, создав такой автомобиль и выпустив его в серийное производство, мы уже думаем о следующих поколениях, вариантах развития. <…> Это может быть полностью электрическая платформа», — заявил Каримов ТАСС.
Серийное производство лимузинов Aurus было запущено на заводе Ford Sollers в Татарстане в конце мая. Помимо гибридной версии автомобиля, предприятие представило лимузин, работающий на водороде, пишет
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