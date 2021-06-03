В России выпустят электрическую версию любимой машины Путина

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Проезд кортежа президента России Владимира Путина по улицам Екатеринбурга. Екатеринбург , аурус, aurus, кортеж
Любимый лимузин Владимира Путина Aurus Sena будет модернизирован Фото:

В России ведется разработка версии автомобиля представительского класса Aurus Sena на электрическом двигателе. Об этом сообщил директор по маркетингу Центрального научно-исследовательского автомобильного института «НАМИ» Дамир Каримов.

«На сегодняшний день текущая платформа Aurus — гибридная, что подтверждает серьезные компетенции НАМИ в разработке электротранспорта. Безусловно, создав такой автомобиль и выпустив его в серийное производство, мы уже думаем о следующих поколениях, вариантах развития. <…> Это может быть полностью электрическая платформа», — заявил Каримов ТАСС.

Серийное производство лимузинов Aurus было запущено на заводе Ford Sollers в Татарстане в конце мая. Помимо гибридной версии автомобиля, предприятие представило лимузин, работающий на водороде, пишет Life. На церемонии открытия завода президент РФ Владимир Путин признался, что сам ездит на Aurus, и назвал эту машину «достойной и качественной». На представительском лимузине также ездил экс-президент РФ Дмитрий Медведев, уточняет «Национальная служба новостей». Модели первой серийной партии будут стоить 22 млн рублей, стартовая цена в 18 млн рублей остается актуальной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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