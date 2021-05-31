Путин запустил массовое производство своего любимого лимузина

Президент РФ принял участие в запуске завода Aurus в Татарстане Фото: официальный сайт президента России

На заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) запустили серийное производство автомобилей представительского класса Aurus Senat. В запуске завода принял участие президент России Владимир Путин.

Президент РФ уверен, что выпуск машин Aurus повысит присутствие отечественных автомобилей на международном рынке. «Рассчитываю, что серийный выпуск автомашин Aurus даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции. Также открытие производственной площадки в Татарстане является стимулом для развития региона», — приводится цитата Путина на сайте правительства. Уточняется, что Aurus является единственным в своем классе автомобилем, который имеет разработанный лабораторный образец на водороде.

Выступая по видеосвязи на церемонии открытия предприятия Путин также отметил, что сам водил Aurus. «Я езжу на таких машинах, и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам», — отметил президент. По его словам, этот автомобиль будет пользоваться спросом среди россиян. Минимальная цена его составит 18 млн рублей.

Ранее сообщалось, что российские автомобили премиум-класса Aurus Senat поступят в серийное производство в мае. Модели первой серийной партии будут стоить 22 млн рублей, стартовая цена в 18 млн рублей остается актуальной, передает RT.