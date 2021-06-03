Телеведущий Иван Ургант удивился стоимости блюд в буфете на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). При этом он попытался найти объяснение цифрам в меню. Свое мнение ведущий высказал в эфире вечернего шоу на «Первом канале».
«Дорого, действительно, дорого. Посмотрите, Том ям — 1700 рублей, запеченный лосось — 2900 рублей, бок ягненка — 17 тысяч рублей», — перечислил цены из меню Ургант.
Его соведущий Митя Хрусталев решил уточнить, почему ягненок такой дорогой. Ургант в ответ заявил, что животное перед смертью съело четыре Том яма и три запеченных лосося.
При этом телеведущий попробовал оправдать стоимость блюд тем, что бизнесмены попросту не привыкли к маленьким цифрам. «Участвуют крупнейшие бизнесмены, которые решают важнейшие макроэкономические вопросы. Они заключают многомиллиардные сделки. Они просто не видят маленьких цифр, не понимают. Представьте, вы заключили сделку на 10 миллиардов долларов, приходите в столовую, а там суп за 150 рублей, это унизительно. Многие знаешь, что делают? Достают 500 евро и мелко крошат в суп хоть чуть-чуть», — пошутил Ургант.
Ранее телеведущая и журналист Ксения Собчак возмутилась ценами в буфете ПМЭФ. Она отметила, что попить чай на мероприятии можно только за 3800 рублей.
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