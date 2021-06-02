Светская львица убеждена, что на форуме дорого питаться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналистка и бывшая телеведущая скандального шоу «Дом-2» Ксения Собчак не оценила цены в меню на Петербургском международном экономическом форуме. Все мысли по этому поводу Собчак высказала в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

«Не знаю, как другие участники, а я на форуме всегда первым делом иду в буфет. Это самое важное дискуссионное место, где все и происходит. И надо сказать, что буфет *** (обнаглел, — прим. ред.) примерно так же, как и весь форум. Потому что цены выросли с 300 тысяч до 900 для участников, а поесть теперь можно только за 3 800 за место (этакий „шведский стул“). То есть садишься за столик, заказал просто зеленый чай, а с тебя все равно 3800 с рыла, как с куста. „Четыре вида меню“ — и честно говоря, звучит все не очень», — возмутилась телеведущая

Петербургский международный экономический форум начал работу со второго июня, напоминает издание «Взгляд». Мероприятие закончится через три дня — пятого июня. На нем будут обсуждаться различные крупные проекты в области экономики и инфраструктуры, также в рамках ПМЭФ запланирована сессия дискуссионного клуба «Валдай», пишут Nation News.

Скриншот взят с telegram-канала «Кровавая барыня»