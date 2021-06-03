В Минкульте пообещали вернуть льготы россиянам

Российские культурные заведения будут постепенно возвращаться к предоставлению льготных услуг, заявила министр культуры России Ольга Любимова. Решение будет приниматься индивидуально, исходя из экономического положения музеев.
Из-за пандемии коронавируса некоторые музеи перестали предоставлять гражданам бесплатные билеты. «Постепенно культурные заведения возвращаются к предоставлению льготных услуг, как это было раньше. Так, предоставление бесплатного приобретения билетов уже возвращается в Эрмитаж», — цитируют Любимову «Известия».
По словам министра культуры, кризис коснулся всех культурных учреждений, но решение о возобновлении льгот будет приниматься индивидуально. Так, например, Третьяковская галерея пока не может позволить себе бесплатно пускать гостей от 16 до 18 лет. А вот музеи Калуги продолжали предоставлять льготные билеты даже во время пандемии.
В апреле глава фракции «Справедливая Россия» предложили ввести единые для всех регионов льготы для многодетных семей. В их числе бесплатное посещение выставок, музеев и парков культуры раз в месяц, бесплатное питание школьников и студентов профессиональных учреждений, а также обеспечение спортивной и школьной формой.
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