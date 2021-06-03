Курганских силовиков втягивают в конфликт, связанный с автобусами

В шадринские села перестали ездить автобусы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После массовых жалоб жителей Шадринского района (Курганская область) на отсутствие автобусного сообщения правозащитник Александр Андрюков обратился в прокуратуру. Надзорный орган просят выступить в защиту жителей. Об этом Андрюков рассказал URA.RU.

Он написал в Шадринскую межрайонную прокуратуру от имени жителей села Ольховка и Батурино. «Бездействие администрации Шадринского района нарушает права и законные интересы граждан, и в соответствии со ст. 45 ГПК РФ [„Участие в деле прокурора“ — прим. ред.] прокурор в праве обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц», — указано в обращении. Жители сел писали, что не могут ездить в Шадринск на работу и в больницу.

В администрации района уверили, что делают все от них зависящее. Но предприниматели, которые занимаются перевозками, отказываются возить пассажиров, отмечают чиновники. «Мы пытаемся договориться с таксистами, которые зарегистрированы официально. У них микроавтобусы на 8 человек. Двое отказались, третий думает», — пояснили в районной мэрии.

Там так же уточнили, что власти несколько раз объявляли конкурс на муниципальные маршруты, но перевозчики не заявляются. Причина в снижении пассажиропотока — многие граждане купили машины. Кроме того, работают нелегальные таксисты. «Мы пытались привлечь правоохранительные органы, но как доказать, что он таксует, а не просто подвозит соседей. Люди звонят каждый день. Объясняем, что предприниматели не хотят работать в убыток. Мы не имеем права заставлять их. А запустить муниципальный транспорт не позволяет закон», — поясняют чиновники.

Ранее URA.RU писало, что в село Ольховка перестали ездить автобусы. По селу ездят круглосуточно только такси, но за поездку до города нужно заплатить примерно 1200 рублей.