Перевозчики отказались ездить в курганское село

Проблемы с автобусами возникли в Шадринском районе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В село Ольховка Шадринского района (Курганская область) перестали ездить автобусы. Об этом местная жительница сообщила в instagram-аккаунте главы региона Вадима Шумкова.

«Сейчас по селу ездят круглосуточно одни такси», — рассказала пользователь svetl_ana9859. Она отметила, что стоимость поездки на такси до Шадринска и обратно составляет 1200 рублей, что для местных жителей дорого.

На обращение ответили представители администрации района. «Конкурс на определение нового перевозчика был объявлен департаментом [экономического развития] в апреле 2021 года, но заявок от постоянных перевозчиков не поступило, дотаций на перевозки в бюджетах не предусмотрено», — объяснили в администрации. Представители власти добавили, что объявят повторный конкурс на обслуживание маршрутов направления Ольховка—Сосновское—Тарасова. Они отметили, что все перевозчики из Шадринска отказались от участия в конкурсе из-за нерентабельности маршрутов.

Представители администрации сообщили, что ищут легковые такси, которые смогут заниматься перевозками по освободившимся маршрутам. «В силу большой протяженности маршрутов, малого пассажиропотока, больших эксплуатационных расходов, наличия на маршруте следования нелегальных такси найти официального перевозчика, удовлетворяющего требованиям безопасности, сложно», — добавили сотрудники администрации.

Ранее без автобусов остался Катайск. Это было связано с тем, что транспорт перевозчика не отвечал требованиям федерального закона.