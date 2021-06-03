Горбуша стоит 459 рублей за килограмм Фото: Илья Московец © URA.RU

Сеть розничных магазинов «Магнит» завысила цены на рыбу в Губкинском на 150% по сравнению с прошлым годом. Такую версию событий сообщил URA.RU местный житель Вячеслав Ткач.

«В прошлом году цена [на горбушу] взлетела со 199 до 300 рублей. Если так пойдет, то в следующем году цена будет выше 600 рублей за килограмм», — рассказал агентству Вячеслав Ткач. Мужчина добавил, что горбуша — самая доступная красная рыба и находится в продуктовой корзине, но сейчас килограмм горбуши стоит 459 рублей.

Местные жители в социальных сетях также отметили, что многие продуктовые магазины нарушают указ президента РФ Владимира Путина и повышают цены на товары. «А недавно 160 рублей [стоила горбуша] во всех „Магнитах“, „Монетках“ и „Океанах“ (тоже магазин). И вдруг такой скачек. А правительству доносят, что рост цен остановлен», — написала в группе «Губкинский — город мечты» в соцсети «ВКонтакте» жительница Ольга Квашнина.

В ПАО «Магнит» URA.RU направило официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Также в управление федеральной антимонопольной службы по ЯНАО агентство направило запрос. На момент публикации ответы не были получены.

Ранее URA.RU сообщало, что «Пятерочка» в Салехарде завысила цены на сливочное масло и капусту на 257%. За это компания была оштрафована прокуратурой.

Цена на рыбу в «Магните» Вячеслав Ткач