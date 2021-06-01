01 июня 2021
31 мая 2021

В ЯНАО сетевой гигант завысил цены на 257%

© Служба новостей «URA.RU»
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Полки с крупами, макаронами и сахаром в
За завышенные цены на продукты компания заплатила штраф Фото:
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Экономический кризис 2020

Магазины «Пятерочка» в Салехарде завысили цены на сливочное масло и капусту на 257%. Проверку стоимости продукции провела прокуратура ЯНАО, об этом надзорное ведомство сообщает на своем официальном сайте.

«В ходе надзорных мероприятий осуществлен выход в магазины „Пятерочка“, расположенные на территории Салехарда, в которых установлен факт завышения на 257% цен на сливочное масло и капусту», — говорится в сообщении пресс-службы. В адрес компании было внесено представление об устранении нарушений, сетевой гигант заплатил штраф за нарушение закона и привел ценники в соответствие с требованиями.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе X5 Retail Group, в которую входит сеть магазинов «Пятерочка», не удалось — на звонки корреспондента никто не ответил. Туда был направлен запрос, ответ на момент публикации не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Салехарда жаловались на несоответствие цен в «Пятерочке» на прилавке и в чеке. Также из-за проблем с дорогой Салехард-Надым полки сетевого гиганта пустовали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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