В Кремле прокомментировали закрытие «Открытой России»

Организация «Открытая Россия» признана в РФ нежелательной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прекращение деятельности движения «Открытая Россия» (организация, признанная в РФ нежелательной) является свидетельством зачистки иностранных агентов в стране. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«СМИ, особенно новые, быстро открываются и быстро закрываются — это постоянный процесс. Всегда жалко, когда журналисткий коллектив вынужден прекратить работу. Однако не сомневаюсь, что талантливые журналисты найдут новую работу», — сообщил Песков журналистам во время конференц-колла. Представитель Кремля также отметил, что власти РФ не преследуют цели закрытия определенного СМИ, а лишь занимается идентификацией иностранных агентов.

«Открытая Россия» была создана в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского. Нежелательной организация была признана Генпрокуратурой РФ в 2017 году за дискредитацию выборов. В этом году 27 мая Пивоваров распустил организацию.