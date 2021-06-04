В Кремле прокомментировали закрытие «Открытой России»

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Онлайн пресс-конференция Михаила Ходорковского. Москва, открытая россия
Организация «Открытая Россия» признана в РФ нежелательной Фото:

Прекращение деятельности движения «Открытая Россия» (организация, признанная в РФ нежелательной) является свидетельством зачистки иностранных агентов в стране. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«СМИ, особенно новые, быстро открываются и быстро закрываются — это постоянный процесс. Всегда жалко, когда журналисткий коллектив вынужден прекратить работу. Однако не сомневаюсь, что талантливые журналисты найдут новую работу», — сообщил Песков журналистам во время конференц-колла. Представитель Кремля также отметил, что власти РФ не преследуют цели закрытия определенного СМИ, а лишь занимается идентификацией иностранных агентов.

«Открытая Россия» была создана в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского. Нежелательной организация была признана Генпрокуратурой РФ в 2017 году за дискредитацию выборов. В этом году 27 мая Пивоваров распустил организацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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