02 июня 2021

СМИ бывших журналистов «Ведомостей» объявило о закрытии

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Представление Президентом России Владимиром Путиным Дмитрия Медведева на должность Премьер-министра в Государственной Думе. Москва, пресса, сми, государственная дума, журналисты, триколор, флаг россии, телеканалы, медиа, микрофоны
По мнению руководства издания, российским властям не нужны подконтрольные медиа Фото:

Российское издание VTimes, которое весной этого года признали иностранным агентом, прекращает свою работу. Причиной послужил новый статус, говорится в сообщении средства массовой информации.

«Мы не видим возможности продолжать издание VTimes. За три недели, прошедшие с того момента, как Министерство юстиции включило администратора сайта vtimes.io в список СМИ-иноагентов, мы изучили семь сценариев. В каждом из них был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы», — сообщается в telegram-канале СМИ.

Второй причиной послужила невозможность стать независимым медиа и писать объективно о проблемах в стране без вмешательства властей. В частности, руководство не смогло закрыть глаза на острые темы в России, но «власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа», дополняет информацию о причинах остановки работы агентство.

В июле 2020 года журналисты «Ведомостей», которые уволились в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании своего СМИ — VTimes. Онлайн-проект освещал темы здоровья, экологии, человеческого капитала, потребления. Позже, в мае 2021 года Министерством юстиции РФ издание было внесено в список иностранных СМИ, пишет «Национальная служба новостей».

VTimes было зарегистрировано в Королевстве Нидерландов. Поддержку изданию оказывал издатель и гендиректор холдинга РБК Дерк Сауэр и созданная им некоммерческая организация Stichting 2 Oktober. Однако в самом VTimes заявляли, что основным источником финансирования являются пожертвования от читателей, дополняет сайт MK.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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