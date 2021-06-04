Государство научит россиян вести бизнес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В случае невыполнения условий социального контракта россиянам придется возвращать государству потраченные на них средства. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что порядка миллиона россиян с низкими доходами в этом году могут рассчитывать на помощь от государства. Для этих целей власти планируют заключить 300 тысяч социальных контрактов. На данную меру поддержки могут рассчитывать малоимущие граждане с доходом ниже прожиточного минимума.

«Когда гражданин не является для отчетности, не интересуется дальнейшей судьбой, решил получить новую профессию, но не посещает занятия — в этом случае, то есть в случае невыполнения социального контракта, государство потребует возврата потраченных на обучение средств», — объяснила Бессараб. Других условий для возврата нет, отметила собеседница агентства.

Депутат добавила, что эта мера помощи действует на территории всех российских регионов. По словам Бессараб, это не просто пособие, а возможность открыть свой бизнес и получать в течение 12 месяцев помощь с бизнес-планом, с бухгалтерской отчетностью и юридическими консультациями. «У кого нет достойной профессии, социальный контракт поможет ее получить. Это как раз та ситуация, когда дается возможность зарабатывать, а не просто получать пособие», — подчеркнула заместитель председателя комитета.

Социальный контракт — это соглашение между органами соцзащиты и гражданами. По его условиям человеку оказывают господдержку в виде денежных выплат или социальных услуг. В том числе, помощь в получении образования, поиске работы, открытии собственного дела, преодолении жизненных трудностей, включая оплату лекарств или лечения.