Разработку эскиза эстакады на курганском шоссе доверили москвичам

За эскиз эстакады на шоссе Тюнина выплатят 9 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разработка эскиза эстакады на шоссе Тюнина в Кургане обойдется местным бюджетам в девять миллионов рублей. Работы будет выполнять московская компания «Трамос» — единственный участник, заявившийся на объявленный властями аукцион. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен разработать не менее трех вариантов моста с различными конструктивными решениями, выполнить их технико-экономическое сравнение и трехмерную визуализацию с привязкой к местности. Помимо этого, он должен подготовить техзадание на разработку проектной и рабочей документации. Все это необходимо выполнить до 23 декабря.

ООО «Трамос» оказалось единственным участником торгов, поэтому договор с ним заключат по начальной цене аукциона — девять миллионов рублей. «Источник финансирования — бюджет Курганской области и бюджет города Кургана», — отмечается в аукционной документации.

Согласно данным сервиса Rusprofile, компания «Трамос» зарегистрирована в Москве, занимается деятельностью в области архитектуры. Она участвовала в реализации одного госконтракта — осуществляет авторский надзор за строительством транспортной развязки Западного скоростного диаметра на пересечении с Шуваловским проспектом в Санкт-Петербурге.

Строительство эстакады на шоссе Тюнина планируют проводить в месте, где дорога уходит под воду во время сильных паводков. Стоимость объекта в стратегии развития Кургана до 2035 года предварительно оценили в 2,66 млрд рублей. Проект могут реализовать с 2026 по 2030 годы (по базовому сценарию прогноза) или раньше (по оптимистичному варианту). В феврале директор регионального департамента строительства Ирина Саблукова заявляла, что в 2021 году планируется провести предпроектные работы по эстакаде на Тюнина.