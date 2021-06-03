03 июня 2021
02 июня 2021

В аэропорту Челябинска на сутки задержан рейс в Норильск

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Игорь Чалик на мероприятии, посвященном завершению работ по реконструкции терминала международных воздушных линий международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова. Челябинск, зеленый коридор, аэропорт игорь курчатов
Вылет в Норильск задерживается из-за погодных условий Фото:

Из аэропорта Челябинск почти на сутки задерживается рейс в Норильск. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«4 июня в аэропорту Баландино города Челябинска произошла задержка рейса 1279 авиакомпании Red Wings по маршруту Челябинск — Норильск в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту прибытия. Вылет перенесен на 01:45 5 июня», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства.

Согласно расписанию самолет должен был вылететь из Челябинска в Норильск в 04:45 утра. На рейс зарегистрирован 81 пассажир, из них трое детей. «Оказание услуг пассажирам контролируется Челябинским транспортным прокурором», — отмечается в сообщении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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