В аэропорту Челябинска на сутки задержан рейс в Норильск

Вылет в Норильск задерживается из-за погодных условий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из аэропорта Челябинск почти на сутки задерживается рейс в Норильск. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«4 июня в аэропорту Баландино города Челябинска произошла задержка рейса 1279 авиакомпании Red Wings по маршруту Челябинск — Норильск в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту прибытия. Вылет перенесен на 01:45 5 июня», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства.

Согласно расписанию самолет должен был вылететь из Челябинска в Норильск в 04:45 утра. На рейс зарегистрирован 81 пассажир, из них трое детей. «Оказание услуг пассажирам контролируется Челябинским транспортным прокурором», — отмечается в сообщении.