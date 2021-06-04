Владимир Жириновский конфисковал выставляемый на ПМЭФ алкоголь себе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского возмутило выставление стенда с алкоголем на Петербургском международном экономическом форуме. Он конфисковал весь алкоголь себе. Об этом сообщают СМИ.

«Чтобы в следующий раз был только кумыс!» — цитирует Жириновского MK.RU . Отмечается, что участнику ПМЭФ, выставившему алкоголь, пришлось завершить работу на форуме из-за того, что лидер ЛДПР лишил его демонстрационного товара, назвав это «подарком».

Ранее Жириновский предложил продлить детский возраст до 30 лет. Инициатива прозвучала на пленарном заседании Госдумы в Международный день защиты детей, передает «Царьград» .