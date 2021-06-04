Жириновский схватил алкоголь со стенда ПМЭФ. «Отдайте все мне»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
Владимир Жириновский конфисковал выставляемый на ПМЭФ алкоголь себе Фото:

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского возмутило выставление стенда с алкоголем на Петербургском международном экономическом форуме. Он конфисковал весь алкоголь себе. Об этом сообщают СМИ.

«Чтобы в следующий раз был только кумыс!» — цитирует Жириновского MK.RU. Отмечается, что участнику ПМЭФ, выставившему алкоголь, пришлось завершить работу на форуме из-за того, что лидер ЛДПР лишил его демонстрационного товара, назвав это «подарком».

Ранее Жириновский предложил продлить детский возраст до 30 лет. Инициатива прозвучала на пленарном заседании Госдумы в Международный день защиты детей, передает «Царьград».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...