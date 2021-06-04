Зам Мишустина предупредила о подорожании продуктов для борща

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Визит в Челябинск заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Челябинск, абрамченко виктория
Виктория Абрамченко отметила, что в целом цены на продукты в РФ стабилизировались Фото:

В России удалось стабилизировать цены на продукты, кроме ингредиентов для борща. Об этом заявила вице-премьер правительства России, экономист Виктория Абрамченко в ходе Санкт-петербургского международного экономического форума.

«Цены на продукты в России стабилизировались, — цитирует Абрамченко РИА „Новости“. — Рост цен превышает инфляцию только по борщевому набору».

Ранее сообщалось о замедлении роста цен на картофель, капусту, лук и морковь. Также в цене упали курятина и баранина. Значительно подорожали: капуста белокочанная, морковь, картофель, репчатый лук. Такие данные приводит Росстат в своем отчете.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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