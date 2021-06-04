Зам Мишустина предупредила о подорожании продуктов для борща

В России удалось стабилизировать цены на продукты, кроме ингредиентов для борща. Об этом заявила вице-премьер правительства России, экономист Виктория Абрамченко в ходе Санкт-петербургского международного экономического форума.
«Цены на продукты в России стабилизировались, — цитирует Абрамченко РИА „Новости“. — Рост цен превышает инфляцию только по борщевому набору».
Ранее сообщалось о замедлении роста цен на картофель, капусту, лук и морковь. Также в цене упали курятина и баранина. Значительно подорожали: капуста белокочанная, морковь, картофель, репчатый лук. Такие данные приводит Росстат в своем отчете.
Подписывайтесь на URA.RU в