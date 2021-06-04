Захарова заявила об уничтожении Украины

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Мария Захарова сообщила, что у России нет цели разрушить Украину Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ошибается в том, что президент России Владимир Путин намерен развалить Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее посол Украины заявил, что президент РФ хочет разрушить Украину, как независимое государство. Об этом он заявил в интервью немецкому журналу журналу Loyal.

«Посол Мельник просто не знает. Нельзя уничтожить то, что уже уничтожено кем-то другим», — написала Захарова в своем telegram-канале.

В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил об идущей в Европе «войне» из-за Крыма и Донбасса. Полуостров Крым был присоединен к России после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с РФ, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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