Российский вор в законе объявил голодовку в СИЗО

Вор в законе Александр Окунев (Огонек) объявил голодовку в СИЗО. Задержанный просит лишить его титула вора в законе.
«Прекращать я голодовку не буду. Можете даже не пытаться меня уговаривать. Еще в 2005 году по мне был „прогон“, что я не являюсь больше вором в законе. Об этом правоохранители прекрасно знают», — цитирует
Окунев был судим 10 раз, его коронавал вор в законе Эдуард Асатрян (Осетрина). Окунева задержали в 2018 году за наркотики и приговорили к 10 месяцам лишения свободы. Потом его обвинили по статье 210.1 УК РФ («занятие высшего положения в преступной иерархии»). По статье предусмотрено наказание от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом до пяти млн рублей за криминальный статус. Статью внесли в УК РФ позже других — в 2019 году. После этого воры в законе стали массово отказываться от титулов.
Ранее вор в законе Игорь Новиков (Новик) получил срок за статус вора в законе. Нижегородский облсуд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Новикова арестовали в 2019 году.
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