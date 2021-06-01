В России легендарный вор в законе получил срок за свой статус

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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, заключенные, решетка, скамья подсудимых, подсудимый, арестант, вор в законе, шишканов олег, шишкан
Игоря Новикова приговорили к 10 годам колонии строгого режима Фото:

Нижегородский областной суд приговорил вора в законе Игоря Новикова (Новик) к 10 годам колонии строгого режима. Он признан виновным по статье 210.1 УК РФ («занятие высшего положения в преступной иерархии»). Об этом сообщает telegram-канал СОЛОВЬЕВ.

Княгининский районный суд арестовал вора в законе в 2019 году. За свою жизнь Новиков имел восемь судимостей за грабежи, кражи, разбои, преступления против личности и незаконный оборот наркотиков.

Статья 210.1 УК РФ предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн рублей за криминальный статус. Она была внесена в УК РФ позже других — в 2019 году. Из-за этого воры в законе начали массово отказываться от титулов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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