В правительстве РФ пообещали технологическую революцию в медицине

В ближайшие 10-15 лет в сфере здравоохранения может произойти технологическая революция, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин. По его словам, это одна из отраслей, благодаря которой будет развиваться экономика.
«Мне кажется, одна из ключевых историй ближайших 10-15 лет — это серьезная революция в здравоохранении», — сообщил Орешкин в студии общества «Знание» на площадке Петербургского международного экономического форума. Трансляция эфира идет на официальном сайте общества.
По словам помощника президента РФ, рынок здравоохранения в два раза больше нефтяного — и ее значимость будет кардинально расти в ближайшие годы. Отрасль ждет не только технологическая революция, но и изменения в бизнес-процессах. По мнению Орешкина, они приведут к системной модели в здравоохранении.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что государство ищет новые подходы к обеспечению россиян лекарствами. По его словам, сейчас идет работа над реестром пациентов, которые имеют право на льготное получение лекарств — сейчас он насчитывает 23 млн человек, сообщает Nation News. Также Мурашко рассказал о начале производства противоковидного иммуноглобулина. В его основе — плазма крови переболевших COVID-19. По словам министра, данное лекарство является «наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», передает RT.
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