Бородина намекнула на развод с мужем

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, бородина ксения
Поклонники просят Ксению Бородину не разводиться с мужем Фото:

Телеведущая Ксения Бородина намекнула в соцсетях на развод с мужем Курбаном Омаровым. Поклонники расстроились и пытались ее отговорить. Пост Бородина опубликовала в Instagram.

«Пишу и стираю. Не знаю пока, что вам сказать. Дайте мне время», — написала Бородина о ситуации в семье. Фанаты попытались отговорить знаменитость и попросили простить мужа. «Есть вещи, которые невозможно простить», ответила она.

Муж Бородиной в мае получил свидетельство из ЗАГСа Москвы, сообщает «Пятый канал». Подписчики предполагали, что это свидетельство о разводе. Бородина и Омаров тогда не комментировали ситуацию. Ранее Бородина призвала женщин не рассчитывать на мужей. Она отмечала, что женщинам стоит рожать столько детей, сколько они смогут обеспечить без помощи мужа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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