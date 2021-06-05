Бородина намекнула на развод с мужем

Поклонники просят Ксению Бородину не разводиться с мужем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Бородина намекнула в соцсетях на развод с мужем Курбаном Омаровым. Поклонники расстроились и пытались ее отговорить. Пост Бородина опубликовала в Instagram.

«Пишу и стираю. Не знаю пока, что вам сказать. Дайте мне время», — написала Бородина о ситуации в семье. Фанаты попытались отговорить знаменитость и попросили простить мужа. «Есть вещи, которые невозможно простить», ответила она.

Муж Бородиной в мае получил свидетельство из ЗАГСа Москвы, сообщает «Пятый канал». Подписчики предполагали, что это свидетельство о разводе. Бородина и Омаров тогда не комментировали ситуацию. Ранее Бородина призвала женщин не рассчитывать на мужей. Она отмечала, что женщинам стоит рожать столько детей, сколько они смогут обеспечить без помощи мужа.