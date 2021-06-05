Медведев придумал, за счет чего ЕР победит на выборах в Госдуму

Дмитрий Медведев обсудил с общественниками проблемы экологии. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обсудил с общественниками и активистами проблемы экологии, а также идеи для предвыборной программы ЕР. В обсуждении приняли участие депутаты, представители органов власти, профильные эксперты.

«В действующей программе партии, которая была принята в 2016 году, раздел „Экология“ также присутствовал. За эти пять лет было сделано не могу сказать, что все, что нужно, но мы старались сделать по максимуму по тем направлениям, которые были определены», — цитирует Медведева пресс-служба ЕР.

Предлагается включить в федеральный проект «Чистый воздух» все индустриальные города. В партии предложили при рассмотрении списка городов учитывать не только мнение федеральных органов власти, но и жителей. Планируется пересмотреть подход к оплате вывоза твердых коммунальных отходов, чтобы люди могли оплачивать услуги по факту накопления мусора. Еще одна инициатива — разработать региональные программы по решению проблем бездомных животных. В регионах не хватает приютов, а им нужна не только финансовая поддержка, но и помощь с оформлением документов, отметил Медведев.

ЕР также обещает разработать законопроект об обязательной рекультивации отходов закрытых предприятий. Остальные инициативы экоактивистов касались расширения программы по очистке водоемов на малые реки и озера, а также отказа от трудноперерабатываемых упаковок. Инициативы хотят добавить в программу партии.