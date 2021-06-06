06 июня 2021
05 июня 2021
04 июня 2021

В ХМАО возобновились лесные пожары

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар под Рефтинским. Свердловская область, пламя, огонь, лесной пожар, пожар в лесу
На территории Кондинского лесничества возник лесной пожар Фото:

На данный момент на территории Кондинского района (ХМАО) действует 1 контролируемый лесной пожар площадью 65 га. По данным департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО, последний пожар был зарегистрирован 31 мая.

«На территории автономного округа действует один локализованный лесной пожар на площади 65 га в Кондинском лесничестве», — сказано в сообщении на сайте депнедра. Кроме того, гидрометцентр ХМАО предупреждает, что в регионе прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах ХМАО зарегистрировано 63 лесных пожара общей площадью 3 196 га. Основной причиной возникновения пожаров стали грозовые разряды и несоблюдение жителями правил пожарной безопасности: выжигание сухой травы и переход в лес огня с прилегающих территорий.

Ранее URA.RU писало, что с 21 мая в ХМАО введен режим повышенной готовности из-за лесных пожаров. Это связанно с тем, что ущерб лесам ХМАО за год вырос в семь раз. За 2020 год общая площадь сгоревшего леса составила всего 440 га.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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