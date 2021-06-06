В ХМАО возобновились лесные пожары

На территории Кондинского лесничества возник лесной пожар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На данный момент на территории Кондинского района (ХМАО) действует 1 контролируемый лесной пожар площадью 65 га. По данным департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО, последний пожар был зарегистрирован 31 мая.

«На территории автономного округа действует один локализованный лесной пожар на площади 65 га в Кондинском лесничестве», — сказано в сообщении на сайте депнедра. Кроме того, гидрометцентр ХМАО предупреждает, что в регионе прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах ХМАО зарегистрировано 63 лесных пожара общей площадью 3 196 га. Основной причиной возникновения пожаров стали грозовые разряды и несоблюдение жителями правил пожарной безопасности: выжигание сухой травы и переход в лес огня с прилегающих территорий.

Ранее URA.RU писало, что с 21 мая в ХМАО введен режим повышенной готовности из-за лесных пожаров. Это связанно с тем, что ущерб лесам ХМАО за год вырос в семь раз. За 2020 год общая площадь сгоревшего леса составила всего 440 га.