Ущерб лесам ХМАО за год вырос в семь раз

В ХМАО за весну сгорело порядка 3 тысяч га леса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За весенний период в ХМАО сгорело более 3 тысяч гектаров леса. На территории округа были зарегистрированы 53 лесных пожара, рассказали в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО.

«Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 53 лесных пожара общей площадью 3 тысячи 23 га», — сказано в сообщении департамента. По данным ГУ МЧС России по ХМАО, за 2020 год произошел 41 пожар, а общая площадь сгоревшего леса составила порядка 440 га, то есть примерно в семь раз меньше.

Гидрометцентр ХМАО сообщает, что на данный момент в регионе сохраняется небольшой риск лесных пожаров. «В регионе прогнозируются 1-2 классы пожарной опасности», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в прокуратуре ХМАО оценили готовность округа к лесным пожарам. По итогам проверки оказалось, что власти ХМАО недостаточно подготовлены к подобным ЧП.