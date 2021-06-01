01 июня 2021
31 мая 2021

Ущерб лесам ХМАО за год вырос в семь раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Пороги Саткинcкий район Челябинск, дым в лесу
В ХМАО за весну сгорело порядка 3 тысяч га леса Фото:

За весенний период в ХМАО сгорело более 3 тысяч гектаров леса. На территории округа были зарегистрированы 53 лесных пожара, рассказали в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО.

«Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 53 лесных пожара общей площадью 3 тысячи 23 га», — сказано в сообщении департамента. По данным ГУ МЧС России по ХМАО, за 2020 год произошел 41 пожар, а общая площадь сгоревшего леса составила порядка 440 га, то есть примерно в семь раз меньше.

Гидрометцентр ХМАО сообщает, что на данный момент в регионе сохраняется небольшой риск лесных пожаров. «В регионе прогнозируются 1-2 классы пожарной опасности», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в прокуратуре ХМАО оценили готовность округа к лесным пожарам. По итогам проверки оказалось, что власти ХМАО недостаточно подготовлены к подобным ЧП.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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