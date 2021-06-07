В Минэкономразвития предупредили о возможном росте инфляции

Процент инфляции в РФ будет выше прогноза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

По итогам 2021 года инфляция в России может стать выше прогнозированных 4,3%. Прогноз будет опубликован Минэкономразвития в июле. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников.

«Мы считаем, что она [инфляция] будет, может быть, чуть выше нашего прогноза, мы уточним его в июле», — цитирует ТАСС Решетникова. Он отметил, что повышение инфляции это «понятный риск», но Минэкономразвития знает, как с ним управляться, и внимательно к нему относится.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центробанк повысит ключевую ставку на 0,25 п. п., поскольку инфляция существенно выше ориентира (5,5% в апреле 2021-го при прогнозе в 4%). Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в настоящее время в России существуют две главные проблемы: рынок труда и инфляция, сообщает RT.