В Госдуме заявили о скором повышении ключевой ставки ЦБ

Банк России повысит ключевую ставку, считает Аксаков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На ближайшем заседании совета директоров Центробанк повысит ключевую ставку на 0,25 п. п. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

«Думаю, что на ближайшем совете директоров ЦБ будет принято решение о повышении ставки, поскольку инфляция остается существенно выше ориентира (5,5% в апреле 2021-го при таргете в 4%). А инфляционные ожидания, которые стимулируют рост цен, более чем в два раза выше, — 12%. Поэтому ЦБ должен на это реагировать», — рассказал Аксаков в интервью «Известиям». По его мнению, ключевая ставка вырастет до 5,25%.

Ранее Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку до 5% годовых. Это решение было ожидаемо. На ближайших заседаниях Центробанк оценит целесообразность. Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что рост ключевой ставки поможет остановить инфляцию в России. Экономист Олег Шибанов отмечал, что благодаря этой мере вырастут ставки по депозитам, пишет «Национальная служба новостей».