06 июня 2021
05 июня 2021
04 июня 2021

В Нижневартовске пьяный мужчина приставал к ребенку

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. ЦПКиО. Курган, дети, девочка, ролики, цпкио курган
Мужчина поцеловал девочку в щеку и ушел Фото:

В Нижневартовске пьяный мужчина на улице приставал к детям, а затем поцеловал одну из маленьких девочек. Инцидент сняла на видео одна из участниц происходящего. Запись с мобильного телефона опубликована в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».

На видео запечатлено, как мужчина сначала спрашивает разрешения пойти рядом с девочкой, а после становится рядом с ней на колено и целует ее в щеку. «Заявления в полицию по данному факту не поступало. В настоящий момент проводится проверка», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО подозревается в изнасиловании пятилетней девочки. По словам источника в силовых структурах, ребенку он приходится родственником.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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