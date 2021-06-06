В Нижневартовске пьяный мужчина приставал к ребенку

Мужчина поцеловал девочку в щеку и ушел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске пьяный мужчина на улице приставал к детям, а затем поцеловал одну из маленьких девочек. Инцидент сняла на видео одна из участниц происходящего. Запись с мобильного телефона опубликована в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».

На видео запечатлено, как мужчина сначала спрашивает разрешения пойти рядом с девочкой, а после становится рядом с ней на колено и целует ее в щеку. «Заявления в полицию по данному факту не поступало. В настоящий момент проводится проверка», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО подозревается в изнасиловании пятилетней девочки. По словам источника в силовых структурах, ребенку он приходится родственником.