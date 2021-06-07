Прилепин призвал «отрезать Донбасс» вместе с Харьковом

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Объединительный съезд
Захар Прилепин утверждает, что территории ДНР и ЛНР стоит отрезать от Украины Фото:
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Война на Украине

Украине нужно отказаться от Донбасса, Харькова, Полтавы, Херсона и Чернигова. Они похожи на раковые опухоли. Об этом сообщил сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин.

«Надо отрезать Донбасс. По самые яйца. В смысле, вместе с Харьковом, Полтавой, Херсоном, Черниговым», — выразил свое мнение в своем telegram-канале Прилепин. Он отметил, что процедуру нужно провести как можно быстрее.

Ранее глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Донбасс можно сравнить с раковой опухолью, которую нужно отрезать для его развития, как независимого государства. По мнению Кравчука, в ЛНР и ДНР должны закончиться военные действия, пишет VSE42.Ru. На территориях республик нужно создать свободную экономическую зону, вложить инвестиции в возрождение региона и изменить языковую политику, чтобы не раздражать русское население, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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