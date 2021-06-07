В Кремле высказались об отъезде Гудкова из страны

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Съезд партии
В Кремле не следят за делом экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Москву не беспокоит отъезд российского политика Дмитрия Гудкова из страны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков уехал из России в Киев 6 июня. Отъезд он объяснил тем, что опасается за своих близких. По словам Гудкова, источники в администрации президента РФ сказали ему, что «фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до его ареста».

«[Отъезд политиков не беспокоит] абсолютно, если это — законный выезд из страны, если гражданин не имеет никаких обременений, может выехать, вернуться в страну или не вернуться в страну. Это абсолютно свободный процесс», — сказал Песков во время конференц-колла. Он подчеркнул, что Кремль не следил за делом и отъездом Гудкова.

Экс-депутата Госдумы и его тетю задержали 1 июня по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015—2017 годах. Обыски проводились как у самого Гудкова, так и у его семьи, пишет агентство Nation News. Через двое суток политика отпустили из изолятора.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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