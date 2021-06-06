Гудков уехал на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков покинул Россию и выехал на Украину. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры. Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова „любым способом“», — написал Гудков.

Он отметил, что дело против него «было возбуждено исключительно, чтобы не допустить на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования». Кроме того, по словам Гудкова, решение покинуть Россию поддержали его близкие люди, в адрес которых также поступила информация об угрозах и рисках. Источник из окружения Гудкова сообщил URA.RU, что перед отъездом в Киев политик вел переговоры с украинскими властями через своего друга, другого экс-депутата Госдумы Илью Пономарева.

Обыски у Дмитрия Гудкова проводились в рамках дела о причинении имущественного вреда, пишет агентство Nation News. Он был задержан 1 июня по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015—2017 годах. По данным источников, в квартире Гудкова во время обыска обнаружили 50 патронов от пистолета Макарова. Бывшему парламентарию может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее Гудков заявлял, что планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Политик говорил, что выдвинется от партии «Яблоко» кандидатом по Тушинскому округу, где пять лет назад проиграл выборы экс-главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко.