В ЯНАО заместитель мэра заработал в два раза больше начальника

Чиновники Пуровского района отчитались о доходах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Заместитель главы администрации Пуровского района ЯНАО Александр Петров заработал почти в два раза больше, чем сам мэр Антон Колодин. Это следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте мэрии.

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Пуровского района и членов их семей за период с первого января 2020 по 31 декабря 2020 года», — говорится в документе. Исходя из него, Петров заработал 13 808 618 рублей, а Колодин — 7 986 181 рубль.

Супруг управляющей делами администрации Ирины Судициной оказался владельцем целого автопарка: два мотоцикла Yamaha, три легковых автомобиля — УАЗ, Toyota и Hyundai, снегоход BRP Lynx. Муж чиновницы задекларировал доход в 1 244 745 рублей, а она сама — 8 191 668 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что пожарные ЯНАО отчитались о доходах. Там картина похожая — заместители заработали за год больше руководителя Главного управления МЧС России по ЯНАО.