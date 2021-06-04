04 июня 2021
03 июня 2021

В ЯНАО заместитель мэра заработал в два раза больше начальника

© Служба новостей «URA.RU»
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Научно-технический совет корпорации
Чиновники Пуровского района отчитались о доходах Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Заместитель главы администрации Пуровского района ЯНАО Александр Петров заработал почти в два раза больше, чем сам мэр Антон Колодин. Это следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте мэрии.

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Пуровского района и членов их семей за период с первого января 2020 по 31 декабря 2020 года», — говорится в документе. Исходя из него, Петров заработал 13 808 618 рублей, а Колодин — 7 986 181 рубль.

Супруг управляющей делами администрации Ирины Судициной оказался владельцем целого автопарка: два мотоцикла Yamaha, три легковых автомобиля — УАЗ, Toyota и Hyundai, снегоход BRP Lynx. Муж чиновницы задекларировал доход в 1 244 745 рублей, а она сама — 8 191 668 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что пожарные ЯНАО отчитались о доходах. Там картина похожая — заместители заработали за год больше руководителя Главного управления МЧС России по ЯНАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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