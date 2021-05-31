Декларацию разместили на официальном сайте ГУ МЧС России по ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Главное управление МЧС России по ЯНАО отчиталась о доходах за 2020 год. Жена начальника Михаила Осокина увеличила свой доход почти в четыре раза, а он сам заработал почти в пять раз меньше, чем его заместитель Вадим Сиротин. Документ с информацией об этом размещен на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, заместитель начальника Главного управления по гражданской обороне и защите населения Сиротин задекларировал годовой доход в 13 млн 658 тысяч рублей. А начальник главного управления Осокин заработал 2 млн 945 тысяч рублей. Его жена за год увеличила сумму с 264 тысяч до 1 млн рублей.

Еще один заместитель Алексей Захламин за 2020 год получил 10 млн 999 тысяч рублей. Кроме того, у него есть автомобиль Tayota Land Cruiser 200. А у его супруги в индивидуальной собственности находится пять квартир.

Ранее URA.RU сообщало, что о доходах отчитался кандидат в Тюменскую облдуму от партии «Единая Россия» Василий Паршаков. Ему за 2020 удалось стать богаче на четыре с лишним миллиона рублей.