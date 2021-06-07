Завершено расследование уголовного дела против бывшего генерального директора госкомпании АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александра Повалко. Об этом журналистам сообщили источники в правоохранительных органах.
«Из-за небольшого объема материалов следствие рассчитывает, что в середине июня дело будет направлено на утверждение в Моспрокуратуру, а затем и в суд для его рассмотрения по существу», — пишет «
По версии следствия, Повалко вывел со счетов госкомпании за рубеж порядка 2,2 млн долларов в 2012 году. Уголовное дело возбудили в апреле прошлого года, по собранной сотрудниками ФСБ информации. В июне обыски прошли в офисах РВК и дома у Повалко.
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