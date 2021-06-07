07 июня 2021

Закончено уголовное дело против экс-главы госкомпании. Он вывел за рубеж миллионы долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебное дело
В суд уголовное дело против главы РВК может поступить уже в июне Фото:

Завершено расследование уголовного дела против бывшего генерального директора госкомпании АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александра Повалко. Об этом журналистам сообщили источники в правоохранительных органах.

«Из-за небольшого объема материалов следствие рассчитывает, что в середине июня дело будет направлено на утверждение в Моспрокуратуру, а затем и в суд для его рассмотрения по существу», — пишет «Коммерсант». Сам Повалко продолжает находиться под домашним арестом

По версии следствия, Повалко вывел со счетов госкомпании за рубеж порядка 2,2 млн долларов в 2012 году. Уголовное дело возбудили в апреле прошлого года, по собранной сотрудниками ФСБ информации. В июне обыски прошли в офисах РВК и дома у Повалко.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...