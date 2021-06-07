Решетников: как запуск «Северного потока 2» отразится на России

Новости о запуске трубопровода «Северный поток 2» укрепят курс рубля и немного затормозят инфляцию с России. Об этом журналистам рассказал министр экономического развития Максим Решетников.
«Мы рассчитываем, что курс будет ближе к справедливым значениям в том числе благодаря медийному фону. Что, в том числе, немного повлияет на ту же инфляцию, притормозит ее, добавит необходимые десятые процентного пункта в среднесрочной перспективе», — рассказал он в интервью «Известиям».
Российский президент Владимир Путин объявил о завершении строительства первой нитки «Северного потока 2» 4 июня. Газопровод будет поставлять российский газ в Германию. Его мощность оценивается в 55 млрд куб. м. в год.
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