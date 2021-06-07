ФСБ задержала в Челябинской области семью подпольных оружейников

Отец и сын торговали пистолетами собственного производства на трассе «Москва — Челябинск» (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области сотрудники ФСБ выявили преступную группу, занимающуюся изготовлением и продажей оружия. Отец и сын торговали собственными изделиями прямо на федеральной трассе М-5 «Урал», сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

«Сотрудниками УФСБ по Челябинской области из незаконного оборота изъято пять единиц самодельного огнестрельного оружия, более 50 единиц боеприпасов для различного стрелкового оружия, взрывчатые вещества, технические средства, использованные для изготовления оружия, а также деньги», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отец и сын занимались преступным бизнесом в городе Кусе. Сигнальные пистолеты они модернизировали под стрельбу боевыми патронами, после чего продавали их на одной из автостоянок автодороги М5 «Москва — Челябинск» на территории Катав-Ивановского района, добавили в прокуратуре.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта огнестрельного оружия. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, их ожидает суд. Максимальное наказание за незаконное изготовление огнестрельного оружия доходит до восьми лет лишения свободы. Если будет доказано, что челябинцы занимались изготовлением взрывных устройств, им грозит уже до 12 лет колонии строгого режима.