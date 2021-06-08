Российским водителям усложнят получение прав

Медицинское освидетельствование для получения прав станет дороже и сложнее для ряда граждан в 2022 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При прохождении медосвидетельствования для получения прав водителей начнут проверять на хронический алкоголизм, а также наличие в крови запрещенных веществ. Нововведение вступит в силу в 2022 году. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.

«При выявлении психиатром-наркологом признаков злоупотребления алкоголем или психоактивными веществами водителей должны начать отправлять на дополнительные анализы», — пишет Autonews со ссылкой на источники. Отмечается, что под дополнительными исследованиями подразумеваются лабораторные исследования крови и (или) мочи.

В медицинских учреждениях заявили, что такие нововведения усложнят процесс предоставления справки. А также вызовут сильный рост цен. На данный момент средние цены на традиционный медосмотр составляют от одной до шести тысяч рублей.

Ранее в ГИБДД предупредили об уголовной ответственности по статье о незаконном обороте специальных технических средств. Это относится к использованию скрытых микрофонов и камер на технической части экзаменов для получения водительских прав. Ответственность составляет до четырех лет лишения свободы, передает телеканал 360 .